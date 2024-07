W 2023 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet 82 lata, czyli wydłużyło się o odpowiednio 1,3 i 0.9 roku w porównaniu z 2022 r. To oznacza, że wysokość przyszłych emerytur będzie niższa.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w porównaniu do 1990 roku trwanie życia wydłużyło się o 8,5 roku w przypadku mężczyzn i 6,8 roku w przypadku kobiet.

"W 2023 r. przeciętne dalsze trwanie życia 15-latków wynosiło dla chłopca 60,1 roku, natomiast dla dziewczynki 67,4 roku. W porównaniu z 1990 r. jest to o 7,0 roku więcej w przypadku chłopców i o 5,6 roku więcej w przypadku dziewcząt. Z kolei średnie dalsze trwanie życia 45-latków wynosiło 31,9 roku dla mężczyzn i 38,1 roku dla kobiet, co w stosunku do 1990 r. oznacza wydłużenie przeciętnego trwania życia odpowiednio o 5,8 oraz 5,1 roku" - podano w komunikacie GUS-u.

Wyższa umieralność wśród mężczyzn

W Polsce tak jak w innych krajach odnotowuje się wyższą umieralność wśród mężczyzn. Natomiast skala tego zjawiska jest większa niż w większości krajów europejskich.

"Mimo iż w latach 90. różnica między przeciętnym trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 roku; w 2001 – 8,2 roku), pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7 (w latach 2006-2008). Do 2014 r. spadła nieznacznie poniżej 8 lat, do 2020 r. utrzymywała się na zbliżonym poziomie, natomiast w ostatnich trzech latach obserwowane było zmniejszanie się tej różnicy. W 2023 r. wyniosła ona 7,3 roku" - czytamy w publikacji GUS-u.

Wyższa umieralność wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet występuje w niemal wszystkich grupach wieku.

Trwanie życia a emerytury

Jak informował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dane o śmiertelności za 2023 rok są niezbędne przy wyliczaniu emerytur dla osób urodzonych po 1948 roku.

"Wysokość świadczenia ustala się na podstawie prostego działania matematycznego. Dzieli się kapitał emerytalny przez przeciętne dalsze trwanie życia. Im większy licznik oraz im mniejszy mianownik, tym wyższa emerytura" - czytamy w komunikacie ZUS-u.

Od kwietnia ZUS korzysta z nowej tablicy do obliczania wysokości nowo przyznawanych emerytur. Tablica z marca tego roku powoduje obliczenie emerytury osoby w wieku 60 lat niższej o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat o 4,1 proc.

ZUS opublikował następujące przykłady: