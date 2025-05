Matura poprawkowa 2025 - kto może do niej przystąpić?

Do matury poprawkowej w 2025 roku mogą przystąpić osoby, które nie uzyskały co najmniej 30 proc. punktów tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej. Jeśli maturzysta nie osiągnął takiego wyniku z większej liczby przedmiotów, nie może przystąpić do poprawki w 2025 roku. Będzie mógł to zrobić w ciągu 5 lat począwszy od matury w 2026 roku. Podobnie, jeśli ktoś przekroczył próg 30 proc., ale jest niezadowolony z wyniku, będzie mógł go poprawić dopiero w 2026 roku.

Ważne W 2025 roku wciąż nie obowiązuje próg zdawalności w przypadku przedmiotu dodatkowego, do którego trzeba podejść na poziomie rozszerzonym. Progi nie będą obowiązywać również w latach: 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027.

Aby zdać maturę w 2025 roku trzeba przekroczyć progi 30 proc. z matury pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i języka mniejszości narodowej oraz także 30 proc. z matury ustnej z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej.

Matura poprawkowa 2025 - terminy

Sesja poprawkowa matury 2025 odbędzie się w terminie 19-20 sierpnia 2025. 19 sierpnia uczniowie będą mogli przystąpić do poprawki egzaminu w części pisemnej, a 20 sierpnia w części ustnej. Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00

Ważne 19 sierpnia uczniowie będą mogli napisać maturę poprawkową z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej.

Ważne 20 sierpnia uczniowie przystąpią do matury poprawkowej z ustnego języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka mniejszości narodowej.

Aby móc przystąpić do matury poprawkowej, uczeń musi złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Ma na to 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. W 2025 roku termin ten upłynie 15 lipca 2025 r.

Wynik matur poprawkowych ogłoszone zostaną 10 września 2025 roku. Tego dnia absolwenci będą mogli odebrać w szkole świadectwo dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

Matura poprawkowa 2025 - najważniejsze daty