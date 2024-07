Wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Aleksandra Gajewska, w rozmowie dla DGP podkreśliła że Polska potrzebuje nowej strategii demograficznej, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym. Obecne działania, mimo pewnych pozytywnych efektów, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w zakresie poprawy dzietności. Czy rząd szykuje zmiany w kryteriach przyznawania 800 plus?

Zmiany w Programie 800 Plus? Co czeka polskie rodziny?

Od stycznia 2025 roku program 800 Plus, który zastępuje dotychczasowe świadczenie 500 Plus, ma być kontynuowany bez wprowadzania kryterium dochodowego. Wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Aleksandra Gajewska, podkreśliła, że mimo trudnej sytuacji demograficznej w Polsce, rząd nie planuje zmian w kryteriach przyznawania tego świadczenia.

Brak kryterium dochodowego. To kontynuacja świadczenia

Wbrew spekulacjom, Ministerstwo nie planuje wprowadzenia kryterium dochodowego do programu 800 Plus. Oznacza to, że świadczenie będzie nadal dostępne dla wszystkich rodzin, niezależnie od ich dochodów. Decyzja ta jest zgodna z wcześniejszymi obietnicami rządu, który podczas kampanii wyborczej zapewniał o utrzymaniu programu w podwyższonej kwocie od stycznia 2025 roku.

Decyzje młodych ludzi

Gajewska zaznaczyła, że programy finansowe, takie jak 800 Plus, są tylko jednym z elementów polityki prorodzinnej. Rząd analizuje także inne czynniki wpływające na decyzje młodych ludzi o zakładaniu rodzin, takie jak dostępność mieszkań, stabilność pracy, dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji. W tym kontekście kluczowe jest rozwinięcie instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Obecnie 42 proc. gmin w Polsce nie oferuje żadnej formy opieki instytucjonalnej dla dzieci do trzeciego roku życia. Aby temu zaradzić, rząd zainicjował program "Aktywny maluch", który zastąpił dotychczasowy "Maluch Plus", zwiększając kwotę dofinansowania na nowe miejsca opieki.

Konieczność nowej strategii demograficznej

Według Gajewskiej, Polska potrzebuje nowej strategii demograficznej, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym. Obecne działania, mimo pewnych pozytywnych efektów, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w zakresie poprawy dzietności. Nowa strategia miałaby obejmować kompleksowe podejście, integrujące politykę rodzinną, społeczną, rynek pracy oraz politykę mieszkaniową.

Ministerstwo zleciło badania, mające na celu zrozumienie postaw i oczekiwań młodych ludzi względem rodzicielstwa. Wstępne wyniki wskazują, że bariery w zakładaniu rodzin to nie tylko kwestia finansowa, ale również brak dostępu do instytucji opieki nad dziećmi, stabilności zawodowej i dostępności mieszkań. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd planuje dalsze działania na rzecz poprawy warunków życia rodzin w Polsce.