Od 1 września zmieniają się zasady w przyznawaniu 800 plus. Nie każdy rodzic je otrzyma. Jakie warunki należy spełnić, by zachować świadczenie?

Od 1 września dzieci z Ukrainy będą musiały uczęszczać do polskiej szkoły. Ten obowiązek został połączony z otrzymaniem 800 plus. Zmianę w przepisach wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Według raportu "Uczniowie uchodźczy z Ukrainy w polskim systemie edukacji", który sporządziło Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO),od około 20 tys. do około 150 tys. ukraińskich dzieci nie podjęło nauki w polskich szkołach.

Od września do polskich szkół dołączy między 20 tys. a 60 tys. dzieci

Paulina Chrostowska, starsza koordynatorka projektów edukacyjnych CEO, oceniła, że we wrześniu 2024 r. do klas w polskich szkołach dołączy 20 tys. a 60 tys. ukraińskich dzieci i wskazała na trudności, które mogą się pojawić - Zdaniem nauczycieli największym wyzwaniem w edukacji uczniów z doświadczeniem migracji jest bariera językowa – powiedziała Chrostowska w rozmowie z PAP.

Z danych raportu CEO wynika, że jest 298 tys. dzieci w wieku szkolnym w rejestrze PESEL UKR, na 155 tys. pobierane jest świadczenie 800 plus z ZUS, a liczba dzieci uczęszczających do polskich szkół wynosi 134 tys.

- Gdy od liczby dzieci, na które pobierane jest świadczenie 800 plus, odejmiemy liczbę ukraińskich uczniów w szkołach, to otrzymamy 21 tys. dzieci w wieku szkolnym, na które pobierane jest świadczenie, ale nie chodzą one do polskiej szkoły – tłumaczyła Chrostowska dla PAP. – Najprawdopodobniej dzieci te – w najlepszym wypadku – są w ukraińskiej szkole online – dodała ekspertka.

Według koordynatorki projektów edukacyjnych najbardziej niepokojące mogą być sytuacje, kiedy uczniowie ukraińscy przebywają w Polsce, jednak nie korzystają ani z polskiego systemu oświaty, ani ze szkoły ukraińskiej online lub korzystają tylko w teorii, ale efektywnie nie są włączone w proces nauczania. Jak przyznała, brak kontaktu z rówieśnikami oraz wyłączenie dzieci z systemu nauczania spowodowane pandemią, a później eskalacją wojny mogą trwać już 4 lata.

800 plus. Zmiany w przepisach

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2024 r., jednak zmienione zasady przyznawania 800 plus będą obowiązywały od czerwca 2025 r. (czyli nowego okresu rozliczeniowego).

Według nowych ustaleń wypłata 800 plus będzie zależna od tego, czy dziecko realizuje obowiązek:

rocznego przygotowania przedszkolnego,

szkolny,

nauki w przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład polskiego systemu edukacji.

Poza wymogiem realizacji obowiązku edukacyjnego w polskiej szkole ZUS odmówi wypłaty świadczenia rodzicom również w następujących przypadkach:

jeśli rodzic nie złoży wniosku o przedłużenie świadczenia na kolejny okres,

w przypadku gdy dziecko uczęszcza do placówki zapewniającej pełne utrzymanie, również jeśli dziecko jest w rodzinie zastępczej, placówce szkolno-wychowawczej lub areszcie (wówczas środki ze świadczenia otrzymuje dana placówka)

jeśli dziecko pobiera podobne świadczenie za granicą,

jeśli małoletnie dziecko pobiera 800 plus na własnego potomka lub weszło w związek małżeński.

Źródło: PAP