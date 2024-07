Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza nowe przepisy dotyczące specjalnego świadczenia z tzw. zasiłku celowego, które umożliwią przyznanie dodatkowych 2000 zł na pokrycie kosztów pogrzebu. Kto otrzyma ekstra pieniądze i na jakich zasadach?

Pogrzeb bliskiej osoby to wydarzenie nie tylko bardzo bolesne, ale też, niestety, kosztowne. Aby zrekompensować sobie wydatki związane z pochówkiem, można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy 2024. Ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest on przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu osoby ubezpieczonej, emeryta, rencisty lub członka jego rodziny. Obecnie jego suma wynosi 4000 złotych. Kwota ta jest stała i nie zależy od faktycznych kosztów pogrzebu.

Od dłuższego czasu planowana jest podwyżka zasiłku pogrzebowego, gdyż koszty pogrzebu w dobie inflacji są coraz wyższe i 4000 zł stały się kwotą niewystarczającą. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowano projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (i kilku innych ustaw), podwyższający zasiłek pogrzebowy do7000 zł. Na razie jednak zmiany nie weszły w życie.

Niemniej, zasiłek pogrzebowy to nie jedyna forma wsparcia osoby, która ponosi koszty związane z pochówkiem bliskiej osoby. Istnieje jeszcze inny zasiłek - tzw. zasiłek celowy.

Zasiłek celowy 2024. Nowe zasady przyznawania

W projekcie nowelizacji ustawy o zasiłku pogrzebowym zaproponowano uszczegółowienie zasad przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej. Obecnie zasiłek celowy jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych oraz w przypadku strat wynikających ze zdarzeń losowych. Nowe przepisy wprowadzają pewne ważne zmiany.

Zasiłek celowy może być przeznaczony na:

sfinansowanie wyrobów medycznych,

leczenie,

niezbędne przedmioty użytku domowego,

drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,

koszty pogrzebu.

Zasiłek celowy na pokrycie pogrzebu. Na jakich zasadach?

Zasiłek celowy w kwocie do 2000 zł będzie skierowany na pokrycie kosztów pogrzebu osoby, która:

pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje jej zasiłek pogrzebowy,

jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego, ale poniosła nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty.

Przykłady nietypowych kosztów, które mogą być pokryte z zasiłku celowego:

koszty transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy),

dłuższe przechowywanie zwłok w chłodni.

Należy pamiętać, że pokrycie nadzwyczajnych kosztów związanych z pogrzebem musi być uzasadnione i udokumentowane.

Zasiłek celowy 2024. Kryteria i procedura przyznawania

Zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego i jest przyznawany w ramach uznania administracyjnego. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu zasiłku oraz jego wysokość zależą od uznania gminy.

Wniosek o zasiłek celowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu.

Zasiłek celowy dla wszystkich bez względu na dochody

Nowe przepisy umożliwią gminom przyznanie zasiłku celowego zarówno osobom spełniającym kryterium dochodowe, jak i osobom, które go nie spełniają. Oznacza to, że pomoc może otrzymać zarówno osoba samotnie gospodarująca, jak i członkowie rodziny. Gminy będą realizować to zadanie w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dokument wprowadzający zmiany w przyznawaniu zasiłku celowego został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz przekazany do konsultacji, a nowe zasady wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.