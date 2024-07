Mężczyźni przed 55 rokiem życia i kobiety przed 50 rokiem życia mają czas do końca lipca 2024 r., aby zdecydować, czy część ich składki emerytalnej będzie trafiać do Otwartego Funduszu Emerytalnego, czy na subkonto w ZUS-ie. To ostatnia szansa na zmianę przed 2028 rokiem.

Dla osób, które są 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, automatycznie uruchamiany jest mechanizm tzw. "suwaka bezpieczeństwa". Oznacza to, że składki nie są już przekazywane do OFE, a zgromadzone w nim środki są stopniowo przekazywane na subkonto w ZUS-ie.

Co trzeba zrobić, by pieniądze trafiły do OFE?

Aby decyzja o podziale składki trafiła do ZUS-u, nie trzeba podejmować żadnych działań. Składka będzie dzielona tak jak dotychczas, jeśli nie zostanie złożone stosowne oświadczenie.

Jeśli przyszły emeryt chce, aby część składki zasilała OFE, należy wypełnić formularz ZUS-US-OFE-03 ("Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych") i złożyć go w ZUS-ie do 31 lipca 2024 r. Można to zrobić:

Elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.Osobiście - w dowolnej placówce ZUS.Pocztą - na adres dowolnego oddziału ZUS.

Kiedy kolejne okno transferowe?

Wybierając OFE, w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia należy zawrzeć umowę z wybranym funduszem. Zmianę decyzji o podziale składki będzie można dokonać dopiero w kolejnym oknie transferowym, które odbędzie się w 2028 roku.

Więcej informacji na temat podziału składki emerytalnej można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/wzory-formularzy, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: https://www.zus.pl/pue oraz pod numerem infolinii ZUS: 19555.