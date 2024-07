Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 19 i 22 lipca wypłacone zostały miliony z programu "Dobry Start" dla blisko 200 tys. dzieci. Od lipca rodzice złożyli niemal 1,6 mln wniosków o wspomniane świadczenie dla ponad 2,2 mln dzieci.

Program "Dobry Start" to - jak przekonuje ministerstwo rodziny - inwestycja w edukację polskich dzieci, które otrzymają 300 zł jednorazowego wsparcia. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód i dla każdego dziecka, które uczy się w szkole do momentu ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych 300 zł przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać 300 zł z programu "Dobry Start"?

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 1 lipca 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata odbywa się w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada przez:

portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

bankowość elektroniczną.

Kiedy wypłata świadczenia z programu "Dobry Start"?

Jak informuje resort złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu, gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony później, to 300 zł trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

"Elektroniczna obsługa wniosków pozwala ZUS na szybką wypłatę środków. W piątek na konta rodziców trafi około 30 mln zł. W sumie 19 i 22 lipca w ramach programu Dobry Start rodziny otrzymają około 60 mln złotych dla blisko 200 tys. dzieci" - informuje ZUS.

W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS wypłacił 1 mld 38 mln zł dla prawie 4,6 mln dzieci tzw. wyprawki szkolnej.

Kto nie skorzysta z programu "Dobry Start"?

Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówcew przedszkolu lub szkole. Program jest przeznaczony również dla studentów.