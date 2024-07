Pracownik nie otrzymał z ZUS jednorazowego odszkodowania, bo nie złożył w wyznaczonym terminie zaświadczenia o zakończeniu leczenia.

Pracownik nie jest jednak w stanie przedłożyć tego dokumentu, ponieważ jego schorzenie jest nieuleczalne, a samo leczenie będzie trwało do końca życia. Stwierdzono u niego chorobę zawodową. Czy w takim przypadku pracownik nie ma szans na świadczenia odszkodowawcze z ubezpieczenia wypadkowego?

Zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS-OL-9 wypełnione przez lekarza jest niezbędne do złożenia wniosku o świadczenia odszkodowawcze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ze względu na nieuleczalność choroby nie ma rokowań co do poprawy stanu zdrowia, takie stwierdzenie musi być zawarte w powyższym formularzu, a formularz trzeba dostarczyć do ZUS.

Jednorazowe odszkodowanie jest jednym ze świadczeń wypadkowych określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W myśl przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania wniosek o jednorazowe odszkodowanie do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny.

WAŻNE W przypadku chorób nieuleczalnych nie można złożyć zaświadczenia stwierdzającego zakończenie leczenia. W takiej sytuacji na wymaganym druku ZUS-Ol-9 lekarz powinien wskazać, że choroba jest nieuleczalna.

Płatnik składek, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego, przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją (m.in. protokół powypadkowy lub kartę wypadku – w przypadku wypadku przy pracy lub decyzję o stwierdzonej chorobie zawodowej – w przypadku takiej choroby, a także zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony) terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

Jeśli ze względu na chorobę nieuleczalną nie ma rokowań co do poprawy stanu zdrowia, lekarz nie może stwierdzić, że leczenie jest zakończone. W takiej sytuacji powinien zawrzeć na druku informację o aktualnym stanie zdrowie ubezpieczonego, tj. że jego choroba jest nieuleczalna.

Gdyby mimo takiego sformułowania ZUS wydał decyzję odmowną i nie przyznał z tego powodu ubezpieczonemu żadnego świadczenia, osoba ta powinna złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS zgodnie z zawartym na decyzji pouczeniem. ©℗