Już 1 marca, w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, rusza trzecia tura naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Co warto wiedzieć, by otrzymać dofinansowanie?

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” jest skierowany do osób, które nie są w stanie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie. Co ważne, z programu mogą skorzystać tylko ci, którzy nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Kto jeszcze nie może skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie do zakupu samochodu nie jest przeznaczone dla osób, które przebywają w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, czy schronisku dla nieletnich.

Dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” nie obejmuje także osób przybywających w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym (oraz osobom przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej).

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku wymagane jest:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione na druku dedykowanym do programu,

ważne prawo jazdy kat. B (w sytuacji gdy ubiegasz się o auto dla kierowcy z niepełnosprawnością),

pełnomocnictwo (w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością)

postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy,

zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie do 31 marca 2024 roku. Można to zrobić samodzielnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (dostęp do systemu znajduje się pod linkiem: https://sow.pfron.org.pl/logowanie) lub z pomocą pracowników w siedzibie jednego z oddziałów wojewódzkich PFRON.

Uwaga: W sytuacji kiedy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą ilość punktów, wnioski będą szeregowane według daty i godziny ich złożenia.

Jak wyglądają kryteria punktowe programu?

W ramach naboru można otrzymać punkty za spełnianie następujących kryteriów programu:

osoby z niepełnosprawnością w wieku powyżej 65 roku życia, które nie są aktywne zawodowo – 1 punkt,

osoby z niepełnosprawnością powyżej 65 roku życia, które są aktywne zawodowo – 2 (należy dołączyć oświadczenie o zatrudnieniu na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, które rozpoczęło się, co najmniej na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. W dokumencie należy także oświadczyć, że nie przebywało się w tym okresie na urlopie bezpłatnym)

osoby z niepełnosprawnością w wieku od 4 do 65 roku życia – 2 punkty,

osoby z niepełnosprawnością w wieku do 4 roku życia – 1 punkt,

Uwaga: dodatkowy jeden punkt można otrzymać w przypadku wspólnego złożenia wniosku, gdy we wspólnym gospodarstwie domowym znajdują się co najmniej dwie osoby z niepełnosprawnością. Oczywiście, obie te osoby muszą spełniać warunki udziału w programie, a samochód musi zostać dostosowany do ich wspólnego podróżowania.

W celu otrzymania dodatkowych informacji o programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” można kontaktować się z pracownikami PFRON.