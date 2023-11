10 listopada br. ZUS dokona aktualizacji dopuszczalnych limitów, które będą miały wpływ na to, czy dorabiający senior otrzyma pełną emeryturę, czy też kwota zostanie pomniejszona. Istnieje również możliwość całkowitego zawieszenia wypłaty świadczenia.

Ważny termin dla dorabiających emerytów i rencistów

Co trzy miesiące Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktualizuje wskaźniki, które wpływają na limity dodatkowych zarobków seniorów, nie narażając ich na ryzyko pomniejszenia lub zawieszenia świadczeń. I już 10 listopada ZUS ustali nowe limity, które będą decydować o tym, ile emeryci i renciści będą mogli dorobić bez konsekwencji.

Istnieje możliwość ponownego obniżenia progów, jak miało to miejsce ostatnio, co skutkowało zmniejszeniem kwoty, do jakiej emeryt lub rencista mógł dorobić o ponad 80 zł.

Dodatkowy dochód emeryta. Jaki próg?

Według przepisów dodatkowy dochód emeryta nie może przekroczyć 70 proc. średniego wynagrodzenia miesięcznego.

W drugim kwartale 2023 roku wynosiło to 7005,76 zł. Obecnie limit, do którego można dorabiać bez obniżenia świadczenia, wynosi dokładnie 4904 zł.

Zawieszenie wypłaty emerytury

Zawieszenie wypłaty emerytury może nastąpić, gdy dochód brutto przekroczy 130 proc. średniego wynagrodzenia miesięcznego, czyli po przekroczeniu obecnej kwoty 9107,50 zł brutto