Subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stanowi specyficzną część podstawowego konta emerytalnego. W przeciwieństwie do środków zgromadzonych na głównym koncie emerytalnym, fundusze zgromadzone na subkoncie mają charakter tzw. pieniędzy spadkowych. Oznacza to, że podlegają one podziałowi i mogą być dziedziczone. O wypłatę pieniędzy z subkonta można się starać składając odpowiedni wniosek do ZUS.

ZUS prowadzi subkonta dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Środki na subkoncie ZUS mogą być wypłacone osobom wskazanym przez zmarłego albo spadkobiercom. Przepisy umożliwiają automatyczne przekazanie zebranych środków pieniężnych z zapłaconych składek na subkonto ZUS. Mają je obywatele Polski urodzeni po 1968 r., a także osoby należące do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Subkonto, kiedy wypłata. Pieniądze do podziału i dziedziczenia

ZUS przypomina, że środki na subkoncie podlegają podziałowi w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej, oraz śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto. Jeśli zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności, środki z subkonta zostaną przekazane osobom uprawnionym na wniosek.

Subkonto. Jakie można znaleźć informacje

Na subkoncie ZUS zapisywane są informacje o:

zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną, kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5 proc. umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r., kwocie środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem przez wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, wysokości należnych i wpłaconych składek.

Na subkonto w ZUS trafia 4,38 proc. podstawy składki emerytalnej, jeśli ubezpieczony wpłaca składki na OFE. Jeśli nie ma umowy z OFE, to na subkonto ZUS trafia 7,3 proc. podstawy składki emerytalnej

Wypłata z subkonta ZUS. Jak złożyć wniosek

Procedura wypłaty środków z subkonta ZUS jest skomplikowana i nierzadko trudna do wykonania. Niektórzy spadkobiercy muszą stawić się osobiście w oddziale ZUS, przedstawić wymagane dokumenty i przejść przez trudne procedury, aby otrzymać dostęp do dziedziczenia po zmarłym krewnym.

Aby wypłacić pieniądze z subkonta ZUS należy złożyć wniosek USS (Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej). Wniosek jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek o wypłatę środków z ZUS mogą wypełnić osoby, które mają prawo do podziału lub wypłaty środków z subkonta osoby ubezpieczonej, czyli są: – osobą uprawnioną lub spadkobiercą, – małoletnim, – współmałżonkiem (w zakresie wspólności majątkowej), to za pomocą tego formularza możesz zwrócić się do nas o transfer/ wypłatę tych środków.

Do wniosku należy dołączyć m.in. odpis skrócony aktu zgonu, prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia – oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, odpis skrócony aktu małżeństwa gdy wnioskodawcą jest współmałżonek