Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I tak minimalna emerytura to świadczenie w gwarantowanej wysokości, która przysługuje osobom, które posiadają odpowiednio długi okres ubezpieczeniowy (odpowiednio długie okresy składkowe i nieskładkowe). W przypadku kobiet jest to 20 lat, a w przypadku mężczyzn – 25 lat. Jeśli legitymują się takim stażem, to nawet gdy zgromadzili składki w niskiej wysokości, ich emerytura nie będzie niższa niż gwarantowana ustawowo kwota. Jeśli zaś takiego stażu nie mają, otrzymają emeryturę w wysokości takiej, jaka wynika z (w uproszczeniu) podzielenia wysokości zgromadzonych składek i obliczonego dla nich kapitału początkowego przez liczbę miesięcy, którą statystycznie ma jeszcze do przeżycia osoba w ich wieku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe. Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Trzeba przy tym zwrócić szczególną uwagę na art. 5 ust. 4. Zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla: