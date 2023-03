Przyznanie 300 zł dodatku dla sołtysów zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Jasła. Nie zdradził jednak szczegółów co do tego, na jakich zasadach ma być przyznawany nowy dodatek. Premier zapowiedział jedynie, że „rząd PiS postanowił przygotować ustawę o specjalnej dopłacie do emerytury w wysokości 300 zł dla wszystkich sołtysów, którzy przez odpowiedni czas byli tymi sołtysami”.

Tymczasem na stronach Sejmu już we wtorek został opublikowany poselski projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym, który zawiera szczegóły przyznawania tych dodatków. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, który ma być sejmowym sprawozdawcą nowelizacji, w wiadomości opublikowanej na Twitterze potwierdził, że projekt przygotowali posłowie Solidarnej Polski.