Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz. Chodzi o formularze: DEK-2-a, który jest stosowany przez firmy o statusie zakładu pracy chronionej (ZPChr) oraz DEK-2-b, wypełniany przez zakłady aktywności zawodowej. Ich zmiana jest związana z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.), zgodnie z którą wspomnieni pracodawcy mogą otrzymywać pieniądze z PFRON, tzw. rekompensaty, gdy nie zasilają zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych środkami pochodzącymi z zaliczek na podatek dochodowy. Jednocześnie, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli okaże się, że rekompensata nie przysługiwała lub była przyznana w zawyżonej wysokości, to ta nienależna kwota podlega wpłacie do PFRON. Będzie ona wykazywana w nowych rubrykach, które zostały dodane do druków DEK-2-a i DEK-2-b.