Na początku 2022 r. weszła w życie duża nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych, która m.in. zaostrzyła zasady przyznawania prawa do świadczeń chorobowych. Jednocześnie rozwiązała jednak kilka problemów, które powodowały obowiązujące do tego czasu przepisy, a chodzi np. o pozbawienie prawa do świadczeń osób, którym ZUS rozłożył dług składkowy na raty. Prawdziwą rewolucją była jednak zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Polski Ład pozbawił większość z nich prawa do opłacania niskiej, zryczałtowanej składki.Ponadto w trakcie roku weszło w życie kilka innych, mniej rewolucyjnych, nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych, a kolejne zaczną obowiązywać w nowym roku – dziś przedstawiamy przegląd najważniejszych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw zmian.

