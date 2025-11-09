Wszystko wskazuje na to, że strefa euro rozszerzy się o kolejny od 1 stycznia 2026 r. Europejską walutę chce bowiem przyjąć Bułgaria, która do Unii Europejskiej dołączyła trzy lata po Polsce, czyli 1 stycznia 2007 r. Euro (EUR) miałoby zastąpić bułgarskie lewy (BGN). 1 lew bułgarski jest obecnie warty 2,18 zł (kurs z dnia 6 listopada 2025 r.).

Bułgaria już przygotowuje się do przyjęcia euro

Władze w Sofii już zaczynają gromadzić w skarbcach bankowych na terenie całego kraju euro, które miałyby stać się obowiązkowym środkiem płatniczym już od 1 stycznia 2026 r., podaje TVN24.

Bułgaria oficjalnie dołączy do strefy euro jako jej 21. członek. W styczniu przyszłego roku w kraju będą równolegle funkcjonować dwie waluty – lew i euro – aby ułatwić mieszkańcom płynne przejście na nowy system. Po tym okresie rozpoczął się stopniowy proces wycofywania lewa z obiegu, który zakończy się w połowie roku.

Waluta euro istnieje jako środek rozliczeniowy od 1 stycznia 1999 r., chociaż banknoty i monety weszły do obiegu 1 stycznia 2022 r. Kraje należące do strefy euro i daty przystąpienia:

Austria – 1 stycznia 1999 r.

Belgia – 1 stycznia 1999 r.

Finlandia – 1 stycznia 1999 r.

Francja – 1 stycznia 1999 r.

Niemcy – 1 stycznia 1999 r.

Irlandia – 1 stycznia 1999 r.

Włochy – 1 stycznia 1999 r.

Luksemburg – 1 stycznia 1999 r.

Holnadia – 1 stycznia 1999 r.

Portugalia – 1 stycznia 1999 r.

Hiszpania – 1 stycznia 1999 r.

Grecja – 1 stycznia 2001 r.

Słowenia – 1 stycznia 2007 r.

Cypr – 1 stycznia 2008 r.

Malta – 1 stycznia 2008 r.

Słowacja – 1 stycznia 2009 r.

Estonia – 1 stycznia 2011 r.

Łotwa – 1 stycznia 2014 r.

Litwa – 1 stycznia 2015 r.

Chorwacja – 1 stycznia 2023 r.

Obecną walutę będzie można wymieniać do czerwca 2026 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, do końca czerwca 2026 roku obywatele będą mogli bezpłatnie wymieniać lewy na euro w bankach komercyjnych oraz urzędach pocztowych. Po tym terminie wymiana waluty będzie możliwa jedynie w placówkach Bułgarskiego Banku Narodowego. Premier Nikołaj Żelazkow zapewnił, że krajowy sektor bankowy jest w pełni przygotowany na wprowadzenie wspólnej waluty.

Szef rządu poinformował również, że od 1 listopada rozpoczęto dostawy banknotów i monet euro do instytucji finansowych, urzędów i punktów handlowych. Podkreślił, że szeroko zakrojona kampania informacyjna, prowadzona we współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, znacząco zwiększyła zaufanie obywateli do procesu przyjęcia euro.