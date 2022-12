Jednorazowe świadczenie z programu „Za życiem” jest wypłacane od 1 stycznia 2016 r. Jego uzyskanie jest niezależne od wysokości dochodów rodziny, a poza zaświadczeniem, które potwierdzi spełnianie medycznych wskazań do jego przyznania, do wniosku należy dołączyć też drugie zaświadczenie – informujące, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do porodu (takie jak przy becikowym), choć akurat rodzice adopcyjni oraz opiekunowie prawni i faktyczni są zwolnieni z jego dostarczenia.