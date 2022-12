Maląg przypomniała w wywiadzie dla programu Debata TVP Info, że 14. emerytura będzie w tym roku wypłacona obok normalnej waloryzacji świadczeń w marcu i 13. emerytury.

"Przygotowujemy aktualnie projekt ustawy, który będziemy na początku roku starali się przedłożyć Radzie Ministrów, tak żeby - tak jak było w tym roku - od końca sierpnia seniorzy mogli to świadczenie też uzyskać" - zapowiedziała Maląg w wywiadzie.

Podkreśliła, że "seniorów musimy chronić bardzo mocno". "Dlatego te decyzje już na stałe zostały podjęte, że 14. emerytura będzie wypłacana" - dodała.

Przypomniała, że w 2023 roku najniższa emerytura wzrośnie do blisko 1600 zł.

"Pokazuje to, że troska osoby starsze, osoby potrzebujące jest dla nas bardzo ważna". Zwróciła uwagę na przywrócenie wieku emerytalnego - 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

"Z tym, że to jest przywilej, a nie obowiązek, mogą pójść na emeryturę, ale mogą też pracować i jak pracują, to mają PIT zero" - zauważyła minister rodziny.

Sejm pod koniec października uchwalił nowelizację ustawy o waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie z nią, od marca 2023 roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 250 zł. Minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł.

Według szacunków na przyszłoroczną waloryzację rząd przeznaczy blisko 42 mld zł. W przyszłym roku na konta emerytów i rencistów wpłynie też 13. i 14. emerytura co oznacza, że łącznie na wsparcie finansowe seniorów w przyszłym roku trafi dodatkowe 70 mld zł. (PAP)