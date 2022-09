Pracownica, która do 27 maja 2022 r. przebywała na urlopie rodzicielskim, pod jego koniec złożyła wniosek o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w ciągłości, od 28 maja do 30 czerwca br. Za okres urlopu wypoczynkowego otrzymała wynagrodzenie zasadnicze miesięczne oraz wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników (premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe). Pod koniec urlopu wypoczynkowego pracownica złożyła następnie wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na okres dwóch miesięcy, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r., który jednak przedłużyła jeszcze do 18 września. Pracownica wróciła do pracy 19 września, ale już 21 września była nieobecna; tego samego dnia do kadr wpłynęło zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym synem w wieku pięciu lat (21–30 września). Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego? Czy będzie ją stanowiło wynagrodzenie urlopowe za czerwiec, czy wynagrodzenie za wrzesień, po uzupełnieniu?

odpowiedź Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego za wrzesień 2022 r. stanowi wynagrodzenie urlopowe za czerwiec 2022 r. po odliczeniu części składek społecznych odciąganych ze środków pracownika. Bez okresu wyczekiwania