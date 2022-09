W odniesieniu do obowiązków składkowych na uwagę zasługuje m.in. art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gdzie postanowiono, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą (art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3‒5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) oraz korzystających z ulgi na start, opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy o PIT stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152‒154 ustawy o PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, z uwzględnieniem art. 24 ust. 1‒2b ustawy o PIT. Od tej kwoty należy ponadto odjąć opłacone w tym roku składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, i dopiero taka kwota stanowi podstawę wymiaru składki. Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej rokiem składkowym.