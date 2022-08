Kolegium wskazało jednak, że przeszkodą do przyznania wnioskodawczyni wsparcia są inne okoliczności, a mianowicie umowa dożywocia zawarta przez matkę z synem (bratem skarżącej). W jej ramach kobieta przekazała na jego rzecz gospodarstwo rolne w zamian za prawo do bezpłatnego dożywotniego korzystania z domu rodzinnego. Syn zobowiązał się do dostarczania m.in. wyżywienia, ubrania oraz zapewniania odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie. SKO uważał, że skoro to na bracie skarżącej ciąży obowiązek opieki nad matką, to on mógłby wystąpić o świadczenie pielęgnacyjne . A jeśli się z tego obowiązku nie wywiązuje, powinien rozważyć np. zatrudnienie opiekunki.