W opisywanej sytuacji spółka cywilna został rozwiązana, ale pozostały długi składkowe. Co do zasady osoby odpowiedzialne za tego typu długi mogą ubiegać się o różne formy ulg określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Z art. 28 ustawy systemowej wynika, że należności z tytułu składek mogą być umarzane przez ZUS w całości lub w części. Jest to jednak możliwe tylko w razie ich całkowitej nieściągalności – z pewnymi wyjątkami.