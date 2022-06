Przy założeniu, że pracownica przejdzie na zwolnienie lekarskie zaraz po urlopie wypoczynkowym, a więc w sierpniu br., będzie jej przysługiwało wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy przez łącznie 33 dni, gdyż będzie to jej pierwsza niezdolność chorobowa w tym roku. W razie dłuższej choroby od 34. dnia niezdolności do pracy nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. Podstawą wymiaru wynagrodzenia , a potem zasiłku będzie wynagrodzenie urlopowe wypłacone za czerwiec i lipiec 2022 r.