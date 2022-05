Z kolei art. 71 konstytucji stanowi, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej – zwłaszcza niepełne i wielodzietne – mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Profesor Wiącek przypomina, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane za samą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, lecz za faktyczny brak możliwości podjęcia zatrudnienia z powodu konieczności jej sprawowania. Dlatego powiązanie prawa do tego wsparcia ze statusem zawodowym opiekuna skutkuje naruszeniem prawa rodzin sprawujących opiekę nad osobą niesamodzielną do szczególnej pomocy, o której mowa w art. 71 ust. 1 konstytucji. Zdaniem RPO z perspektywy uprawnień osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin do powyższej pomocy aktywność zawodowa opiekunów nie powinna mieć rozstrzygającego znaczenia – tym bardziej że przez wprowadzenie bezwzględnego wymogu rezygnacji z zatrudnienia ograniczeń doznają konstytucyjne gwarancje wolności pracy. Ponadto rzecznik zwraca uwagę, że taki zakaz nie znajduje obecnie wystarczającego uzasadnienia ze względu na realia i dynamiczne przemiany na rynku pracy oraz rozwój nowoczesnych technologii.