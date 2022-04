Rozporządzenie to zawiera specjalne regulacje dotyczące działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON), wprowadzone po wybuchu pandemii koronawirusa, gdy zaczęły obowiązywać obostrzenia mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Przewiduje, że w sytuacji gdy lekarz – przewodniczący lub członek składu orzekającego – uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, może to zrobić bez badania wnioskodawcy. W efekcie skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie: o niepełnosprawności, jej stopniu lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, bez konieczności uczestniczenia niepełnosprawnego w posiedzeniu.