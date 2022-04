Jak informuje resort rodziny, orzeczenia sądów ukraińskich w sprawie alimentów podlegają procedurze uznawania na podstawie konwencji z 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny lub umowy dwustronnej. Dopiero wtedy takie orzeczenie jest w Polsce tytułem wykonawczym, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dlatego samotny rodzic z Ukrainy, który chce otrzymać zasiłek na dziecko, musi złożyć wniosek do sądu okręgowego o uznanie orzeczenia ukraińskiego sądu. Zastosowanie tutaj będzie miał art. 24a ust. 4 ustawy. Przewiduje on, że jeśli w momencie składania wniosku rodzic nie dysponuje jeszcze tytułem wykonawczym, gmina wyznacza trzymiesięczny termin na jego dostarczenie. Jeśli zostanie on dotrzymany, świadczenia rodzinne zostaną przyznane od miesiąca złożenia wniosku.