Aby skorzystać z refundacji , warunki musi spełniać też sam pracodawca. Ustawodawca w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia definiuje pracodawcę jako jednostkę organizacyjną, chociażby nie miała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Pracodawcy nie mogą ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zleceniodawcy, ponieważ pod pojęciem zatrudnienia rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Kolejną ważną przesłanką warunkującą możliwość ubiegania się przez pracodawcę o refundację częściową składek jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego. Jak wyżej zaznaczono, możliwa jest tylko częściowa refundacja składek, co oznacza, że nie są refundowane w całości wszystkie środki wyłożone na obciążenia składkowe, a tylko te obciążenia, które obciążają pracodawcę. Dla pracodawcy ważne jest to, że chcąc skorzystać z takiej refundacji, nie może zatrudnić dowolnie wybranej osoby, a jedynie skierowaną do niego przez powiatowy urząd pracy. Skoro zaś osobą bezrobotną może być m.in. obywatel Ukrainy, to i taka osoba może zostać skierowana przez urząd pracy do pracodawcy.

Szczegółowa procedura związana z przyznawaniem refundacji jest zawarta w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Z par. 8 rozporządzenia wynika, że wnioski o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego składa się do wybranego powiatowego urzędu pracy. We wniosku tym należy zawrzeć wiele szczegółowych danych, takich jak:

Umowa zawiera także zobowiązanie do zwrotu otrzymanej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków. Pracodawca będzie musiał zwrócić refundacje w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

Jak widać, podstawą refundacji kosztów składkowych jest umowa cywilnoprawna. A to będzie miało wymierne skutki dla pracodawcy. Nie może on bowiem zakwestionować przed sądem odmowy zawarcia takiej umowy. Kwestia ta była już przedmiotem oceny w orzecznictwie sądowym. W postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I OSK 744/17, wskazano, że organy administracji nie są właściwe do rozpoznawania zarzutów dotyczących prawidłowości zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym, a taką czynnością jest z całą pewnością udzielanie na wniosek pracodawcy środków na refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy m.in. składek na ubezpieczenia społeczne. NSA podkreślił, że dla odmowy przyznania środków nie przewidziano również formy decyzji administracyjnej. Nie ma także przepisów, które pośrednio wskazywałyby na formę decyzji w przypadku odmowy przyznania środków. Negatywne rozpatrzenie sprawy następuje zatem w formie pisma, którego nie można utożsamiać z formą decyzji administracyjnej, bo organ nie ma podstaw do działania na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Ostatecznie NSA uznał, że do pisma urzędu pracy nie ma zastosowania art. 3 par. 2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dlatego nie można złożyć skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.