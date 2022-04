Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) rozszerzyła odpowiedzialność płatników i ubezpieczonych za nienależnie pobrane świadczenia, bo doprecyzowała przepisy tam, gdzie sądy miały jeszcze jakieś wątpliwości (pisaliśmy o tym w dodatku Ubezpieczenia i Świadczenia „Płatnicy i lekarze oszukujący ZUS zwrócą nienależne zasiłki w całości” DGP nr 190 z 30 września 2021 r.). Nie oznacza to jednak, że wszystkie wątpliwości zostały już wyjaśnione. Jedną z nich jest kwestia terminu, w jakim ZUS musi wydać decyzję zobowiązującą płatnika do zwrotu takiego świadczenia. Istnieją bowiem na ten temat dwie odmienne interpretacje ustawy systemowej. Ta przeważająca jest dla płatników niekorzystna, bo zakłada bezterminową możliwość wydania przez ZUS decyzji obciążającej płatnika należnościami. To niestety kolejny przykład uszczelniania systemu ubezpieczonego kosztem płatnika.