Sprawa, na kanwie której powstało zagadnienie prawne, dotyczyła mężczyzny urodzonego 8 marca 1957 r., który 8 czerwca 2017 r. złożył wniosek o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Dołączył do niego świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach. Organ rentowy odmówił wnioskodawcy prawa do wcześniejszej emerytury . Główny problem polegał na tym, że nie osiągnął on 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym 15-letniego okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, które uprawniałyby go do tego świadczenia.