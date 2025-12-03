Wynagrodzenia w ochronie zdrowia i problemy finansowe NFZ

Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia rozmawiał o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, m.in. o waloryzacji płacy minimalnej oraz umowach kontraktowych. Kolejny temat to problemy finansowe NFZ i propozycja oszczędności, którą MZ w październiku przekazało Ministerstwu Finansów. Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczyły wiceminister Kęcka i wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Wiceminister zdrowia, a także przedstawiciele związków zawodowych i strony pracodawców poinformowali, że podczas spotkania nie osiągnięto porozumienia.

– Nie udało nam się osiągnąć konsensusu, jeśli chodzi o ustawę o najniższym wynagrodzeniu – powiedziała Kęcka.

Poinformowała, że resort zdrowia w styczniu przedstawi projekt, który zakłada przesunięcie waloryzacji płac minimalnych w ochronie zdrowia.

Podwyżki - zamrożenie na pół roku

Obecnie podwyżki wchodzą w życie w lipcu. MZ proponuje, aby wynagrodzenia rosły od stycznia, począwszy od 2027 r. Oznaczałoby to „zamrożenie” podwyżek na pół roku. Kęcka podkreśliła, że projekt MZ będzie zakładał także powiązanie waloryzacji ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Podkreśliła, że zmiany zaproponowane w projekcie umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zbieranie danych o umowach cywilnoprawnych, czyli kontraktach. Podkreśliła, że realna dyskusja o kontraktach będzie możliwa dopiero wtedy, gdy takie dane zostaną zebrane.

Poinformowała, że propozycja przedstawiona na zespole trójstronnym dotycząca wprowadzenia maksymalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia pochodzi od Związku Powiatów Polskich.

Współprzewodniczący zespołu Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich stwierdził, że zarówno przedsiębiorcy, jak i strona związkowa nie akceptują sytuacji, gdy propozycje wysyłane przez Ministerstwo Zdrowia są „przypisywane czy to związkom zawodowym, czy organizacjom pracodawców”. Dodał, że MZ zobowiązało się do przekazania na piśmie swojego stanowiska co do ustawy podwyżkowej i wynagrodzeń kontraktowych.

– Strona rządowa nie ma żadnej, podkreślam, żadnej propozycji – powiedział.

Także przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Maria Ochman powiedziała, że strona rządowa nie przedstawiła żadnej propozycji dotyczącej najniższego wynagrodzenia i kontraktów.

– Strona społeczna, strona związkowa poprosiła o konkretne propozycje – dodała.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powiedziała, że oczekuje od MZ nie tylko planu oszczędności, ale zwiększenia przychodów. Zaznaczyła, że jest cała lista osób uprawnionych do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, nad którą należałoby się zastanowić.

Na 7 stycznia 2026 r. zaplanowano posiedzenie prezydium Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

Oszczędności w NFZ

W ujawnionym w poniedziałek piśmie z 29 października MZ przedstawiło zmiany, które w 2026 r. miałyby przynieść blisko 10,4 mld zł oszczędności. Według tej propozycji przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r., miałoby przynieść ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r.

Ponadto resort zdrowia zaproponował powiązanie waloryzacji ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. To wskaźnik o niższej dynamice wzrostu niż obecnie obowiązujący przy wyliczaniu podwyżki płac minimalnych, czyli procent wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Przy uwzględnieniu obu zmian koszt podwyżek, według resortu zdrowia, spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r.

Propozycje skierowane do resortu finansów zakładają ponadto m.in. limity w poradniach specjalistycznych i korekty na listach darmowych leków dla dzieci i seniorów. W efekcie luka w NFZ w 2026 r. miałaby się zmniejszyć z ok. 23 mld zł do blisko 12,9 mld zł.