W kontekście podanego stanu faktycznego warto odnotować stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2017 r., sygn. akt II FSK 3252/15. Z jego treści należy m.in. wnioskować, że samo oświadczenie członka zarządu o istnieniu jakiegoś zobowiązania nie wyłącza jego odpowiedzialności. Musi to być wierzytelność możliwa do konkretyzacji, a przede wszystkim do odzyskania przez ZUS. Zatem mienie spółki wykazywane przez członka zarządu zwalnia go od odpowiedzialności tylko wtedy, gdy jest to mienie rzeczywiście istniejące, nadające się do efektywnej egzekucji. Egzekucja z niego musi być realna do przeprowadzenia i skutkująca zaspokojeniem wierzyciela (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lipca 2011 r., sygn. akt I FSK 899/10). Tak więc można wysnuć wniosek, że tylko realnie istniejące mienie w momencie, w którym toczy się postępowanie dotyczące przeniesienia odpowiedzialności o odpowiedzialności za zaległości składkowe, wypełnia przesłankę zwalniającą członka zarządu od odpowiedzialności z art. 116 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej.