Co do zasady wysokość tego świadczenia jest zróżnicowana w zależności od tego, ile osób jest w rodzinie, i wynosi od 400 zł w przypadku osoby samotnej do 1150 zł w rodzinach składających się z sześciu i więcej osób. Artykuł 2 ust. 6 ustawy przewiduje jednak możliwość uzyskania wyższego wsparcia (500 zł i 1437,50 zł). Aby tak się stało, gospodarstwo musi korzystać z jednego z wymienionych w tym przepisie źródeł ogrzewania, używać go jako głównego urządzenia grzewczego i zasilać węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dodatkowo musi być ono zgłoszone przez właściciela lub zarządcę budynku do CEEB. Jeszcze do 28 stycznia wspomniany art. 2 ust. 6 wskazywał, że źródło ogrzewania ma być wpisane – a nie tylko zgłoszone – do ewidencji, co wielu rodzinom mogło utrudnić otrzymanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie. Dlatego resort klimatu postanowił zmienić jego brzmienie. Ta mała (obejmująca tylko jedno słowo) zmiana w ustawie wymaga jednak uwzględnienia jej we wzorze wniosku. Teraz zarówno w treści pkt 3 w części pierwszej formularza, jak i objaśnieniu nr 7 jest mowa o tym, że jedno z zaznaczonych przez wnioskodawcę źródeł ogrzewania jest wpisane do CEEB. W nowym rozporządzeniu w obydwu miejscach użyte jest już słowo „zgłoszenie”.