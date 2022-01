Obecnie wysokość progu dochodowego jest określona jako sztywna kwota wpisana wprost do art. 2 ust. 2 tej ustawy. Co więcej, choć świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł, to zgodnie z art. 4 ust 1 łączna kwota tej formy wsparcia oraz świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, które są wliczane do kryterium (chodzi tu głównie o emerytury i renty), nie może przekroczyć wysokości progu dochodowego.