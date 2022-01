Co istotne, do tej pory kryterium dochodowe uprawniające do 500+ dla osób niepełnosprawnych było co roku podnoszone w związku z waloryzacją emerytur i rent, co miało powodować, że osoby np. z rentą socjalną lub najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy mogą otrzymywać pełną kwotę świadczenia. Wynoszący 1750 zł próg został wpisany do art. 2 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. na mocy art. 5 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 353). Jednocześnie art. 7 ust. 3 tej samej ustawy przewidywał zwiększenie kryterium w oparciu o procentowy wskaźnik waloryzacji i na jego podstawie prezes ZUS wydał 26 lutego 2021 r. komunikat (M.P. poz. 353) wskazujący, że od 1 marca ubiegłego roku próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego wynosi 1772,08 zł. W efekcie obniżenie kryterium do poziomu 1700 zł miałoby negatywne konsekwencje skutkujące tym, że część osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogłoby stracić prawo do 500+ lub otrzymywać je w pomniejszonej kwocie.