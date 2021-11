ZUS stwierdził, że takie świadczenie należy wówczas wyłączyć z podstawy wymiaru. W uzasadnieniu przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby fizyczne, które przebywają m.in. na urlopie wychowawczym. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że stanowi on odrębny niż stosunek pracy tytuł do ubezpieczeń. Jest to formalnie okres przerwy w ubezpieczeniu pracowniczym. Dlatego zdaniem ZUS wartość świadczenia w postaci ubezpieczenia na życie w całości finansowanego przez pracodawcę pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym (i faktycznie nie świadczy pracy), nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy. Prawo do niego nie przysługuje bowiem za okres wykonywania zadań w ramach umowy, lecz z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń.