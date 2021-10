Ustalenie składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeń od zaniżonej podstawy ich wymiaru skutkuje powstaniem zaległości na kontach tych składek. W rezultacie zaniżenia podstawy kwoty samych składek również stają się za niskie w stosunku do należnych. Wówczas płatnik składek ma obowiązek skorygować dokumenty rozliczeniowe i uiścić różnicę między składkami wpłaconymi a należnymi po korekcie. Nie zawsze jednak wraz z zaległą kwotą trzeba regulować również odsetki. To zależy od kwoty zaległości, długości spóźnienia, stopy procentowej. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje pewien próg kwoty odsetek, po przekroczeniu którego trzeba je zapłacić. Jeśli próg ten nie zostanie pokonany, to wystarczy wpłacić tylko samą zaległość.

Wyliczoną kwotę odsetek zaokrągla się do pełnych złotych według zasady matematycznej: końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych. Jednak gdy przed zaokrągleniem otrzymana kwota odsetek wyniesie np. 27,99 zł, to odsetki nie są należne. Gdyby odsetki wyniosły np. 28,02 zł, to wówczas płatnik płaci je w kwocie 28 zł.