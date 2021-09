Zwraca jednocześnie uwagę, że co roku organ rentowy doradzał klientom, aby, jeżeli to tylko możliwe, poczekali z wnioskiem przynajmniej do lipca. – Nasze działania przynosiły efekty. Swoją decyzję przekładało bowiem kilkanaście tysięcy osób. W latach 2018–2019 liczba ubezpieczonych, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu, stanowiła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku świadczeń – mówi prezes ZUS. To jednak kilka tysięcy osób rocznie.