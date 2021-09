Utrata prawa do zasiłku następuje najczęściej na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Zgodnie z nim ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jeśli ZUS stwierdzi, że takie okoliczności miały miejsce, zazwyczaj już po okresie wypłaty zasiłku, wydaje decyzje stwierdzające, że świadczenie było świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi. Definicję świadczeń nienależnie pobranych zawiera art. 84 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) i zgodnie z tym przepisem są to:

Punkt 2 nie wchodzi zazwyczaj w takich przypadkach w grę, ponieważ w tego rodzaju sprawach ubezpieczony nie wyłudzał zasiłku, przedstawiając fałszywe zaświadczenie o niezdolności do pracy, co obecnie i tak jest prawie niemożliwe w związku z powszechnym użyciem elektronicznych zwolnień. Trzeba jednak odnotować, że czasami sądy uznawały, że np. ubezpieczony, który prowadzi działalność gospodarczą w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, świadomie wprowadza organ rentowy w błąd co do istnienia podstawy wypłaty zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacony takiemu ubezpieczonemu był więc w takim przypadku uznawany za świadczenie nienależnie pobrane (np. wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2019 r., sygn. akt I UK 285/18).

W większości jednak przypadków sądy rozumiały punkt 2 jako, oprócz przedstawienia fałszywego zaświadczenie lekarskiego, przedstawienie ZUS takich dokumentów jak: podrobiona karta informacyjna leczenia szpitalnego, karty wypadku w drodze do pracy zawierającej nieprawdziwe okoliczności rzekomego wypadku sporządzonej przez pracodawcę za wiedzą i zgodą ubezpieczonego albo złożenie nieprawdziwego oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy. W przypadku więc okoliczności określonych w art. 17 ustawy zasiłkowej ZUS mógł powoływać się na pkt 1. Problem w tym, że przepis wymaga, aby ubezpieczony był pouczony o przypadkach, w jakich może utracić prawo do świadczenia. Jeśli nie był pouczony, to świadczenie nie może zostać uznane za nienależnie pobrane, a tylko do zwrotu takiego świadczenia ZUS może zobowiązać. Sądy podkreślają bowiem, że wypłacone świadczenie podlega zwrotowi na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy systemowej, jeśli ubezpieczony nie ma prawa do świadczenia i ma tego świadomość. Świadomość ta ma wynikać jednak bezpośrednio z pouczenia, a nie z tego, że ubezpieczony np. zna przepisy ubezpieczeniowe.

Czytając art. 84 ust. 2 ustawy systemowej literalnie, można by więc dojść do wniosku, że ZUS nie ma podstaw prawnych do odzyskania zasiłku w sytuacji określonej w art. 17 ustawy zasiłkowej. Jednak ZUS przyjmuje, że skoro ustawa zasiłkowa nie wymaga doręczania decyzji i pouczenia przed wypłatą zasiłku chorobowego, to zasiłek może być uznany za nienależnie pobrany nawet bez pouczenia. Podstawą do żądania zwrotu zasiłku miał być art. 66 ust. 2 ustawy zasiłkowej, zgodnie z którym jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie z winy ubezpieczonego lub wskutek okoliczności, o których mowa m.in. w art. 17, wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu zasiłków bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie wszystkie sądy przyznawały rację ZUS. Niektóre przyznawały rację ubezpieczonym, którzy powoływali się na brak pouczenia. Tak było np. w sprawie zakończonej ostatecznie wyrokiem SN z 11 września 2019 r., sygn. akt III UK 217/18, która dotyczyła nauczycielki przebywającej na zwolnieniu lekarskim i w tym czasie wykonującej umowy zlecenia na rzecz innych placówek. Sądy obu instancji uznały, że immanentną cechą nienależnie pobranego świadczenia jest świadomość co do jego nieprzysługiwania w całości lub w części od początku albo w następstwie później zaszłych zdarzeń. Skoro więc ubezpieczona nie była pouczona o okolicznościach powodujących ustanie prawa do zasiłku chorobowego, nie miała świadomości co do braku prawa do jego pobierania i nie jest zobowiązana do jego zwrotu. Wartość przedmiotu sporu pozwoliła ZUS złożyć skargę kasacyjną w tej sprawie, w wyniku której SN uchylił wyrok sądu II instancji i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.