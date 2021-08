Mobilność pracowników na terenie Europy spowodowała konieczność stworzenia reguł koordynujących europejskie systemy zabezpieczenia społecznego. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej: rozporządzenie 883/2004), które reguluje m.in. to, jakiemu ustawodawstwu podlega migrujący pracownik. Sposób wykonania tego rozporządzenia reguluje z kolei rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dalej: rozporządzenie 987/2009).

Wątpliwości mogą dotyczyć nie tylko ustawodawstwa mającego mieć zastosowanie, lecz także samej instytucji, która powinna wypłacać świadczenia pieniężne lub udzielać świadczeń rzeczowych. Jeśli istnieje spór między dwoma lub więcej instytucjami, to zainteresowany jest tymczasowo uprawniony do świadczeń przewidzianych w ustawodawstwie stosowanym przez instytucję jego miejsca zamieszkania lub ‒ jeżeli osoba ta nie ma miejsca zamieszkania na terytorium jednego z zainteresowanych państw członkowskich ‒ do świadczeń przewidzianych w ustawodawstwie stosowanym przez instytucję, do której wniosek został złożony w pierwszej kolejności.

Z kolei art. 7 rozporządzenia 987/2009 przewiduje reguły na wypadek pojawienia się kolejnego problemu, jaki może zaistnieć w przypadku migrujących pracowników – w jaki sposób obliczyć świadczenie, gdy instytucja, która jest właściwa do jego wypłaty, nie ma wystarczających danych do jego obliczenia. Zgodnie z ust. 1 tego artykułu w przypadku gdy dana osoba ma prawo do otrzymywania świadczenia lub jest zobowiązana do zapłacenia składki zgodnie z rozporządzeniem 883/2004, a instytucja właściwa nie ma wszystkich informacji dotyczących jej sytuacji w innym państwie członkowskim niezbędnych do ostatecznego wyliczenia świadczenia lub składki, na wniosek zainteresowanego przyznaje to świadczenie lub dokonuje tymczasowego wyliczenia wysokości składki. Dotyczy to oczywiście tylko tych sytuacji, gdy jakiekolwiek wyliczenia są możliwe na podstawie informacji, które instytucja ta posiada. Świadczenie lub składka wyliczane są ponownie, gdy tylko instytucja zainteresowana otrzyma wszystkie niezbędne dowody lub dokumenty. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie jakiegokolwiek tymczasowego źródła utrzymania, nawet gdy sprawa nie jest jeszcze w pełni wyjaśniona. Jeśli się okaże, że świadczenie zostało zawyżone, to trzeba się będzie liczyć z koniecznością zwrotu nadwyżki – zgodnie z przepisami ustawodawstwa mającego w tym przypadku zastosowanie.