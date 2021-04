WSA przyznał rację kobiecie i uchylił decyzje SKO oraz gminy. Uzasadnił to tym, że organy niższej instancji ograniczyły się wyłącznie do wykładni językowej przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności art. 2 ust. 2 pkt 2 lit. d. Z jego literalnego brzmienia wynika wprost, że adnotacja o dostępie do rynku pracy na karcie pobytu jest ustawowym warunkiem uzyskania przez cudzoziemca świadczenia rodzinnego. Jednak przy jego interpretacji nie sposób pominąć przywoływanego przez matkę art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 244 ust. 1 pkt 11 ustawy o cudzoziemcach. Ich analiza wskazuje, że skoro cudzoziemcowi przysługuje z mocy prawa uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce, adnotacja na karcie pobytu jako potwierdzająca to uprawnienia ma charakter jedynie informacyjny.