O harmonogram wdrażania tej reformy minister Wdówik również był przez posłów pytany. Wskazał, że nowy system nie będzie się koncentrował na celach rentowych i kwestii zdolności bądź niezdolności do pracy , ale określał możliwość funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w czterech wymiarach. Jeden z nich będzie się odnosił do potrzeb edukacyjnych, przy czym dalej to instytucje oświatowe mają decydować, jakie formy wsparcia powinno otrzymać niepełnosprawne dziecko. Natomiast system orzekania będzie się opierał na międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF, przy czym stosowane w niej narzędzia muszą być dostosowane do polskich realiów. Ich standaryzacja potrwa ok. dwóch–trzech miesięcy, a po jej zakończeniu ruszy proces legislacyjny projektu ustawy.