"Ostatnie miesiące działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów to 13 tys. wolontariuszy chętnych nieść pomoc innym oraz przeszło 20 tys. osób starszych, którzy tej pomocy potrzebują" - powiedziała PAP szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

"To najpiękniejszy przejaw prawdziwej solidarności społecznej i międzypokoleniowej – bo to właśnie przede wszystkim młodzi ludzie są zaangażowani w działania Korpusu, za co jestem im ogromnie wdzięczna" - podkreśliła.

Maląg zwróciła uwagę, że pomoc w czasie wciąż trwającej pandemii jest bardzo potrzebna. Stąd - jak przekazała - decyzja o kolejnym wydłużeniu działania Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – do końca marca.

Minister rodziny zaznaczyła jednocześnie, że od 1 marca zmieniły się zasady zgłaszania zapotrzebowania na pomoc. "Osoby starsze – zamiast dedykowanej infolinii – mogą zgłaszać się bezpośrednio do lokalnego ośrodka pomocy społecznej, a wsparcie udzielane jest tak szybko, jak to możliwe" - zapewniła.

Ci, którzy chcą włączyć się w pomoc osobom starszym w ramach programu, mogą to zrobić za pośrednictwem strony www.wspierajseniora.pl.