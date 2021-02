odpowiedź

Z kolei ulga mały ZUS plus nie jest adresowana wyłącznie do początkujących przedsiębiorców. Jednym z wymogów jest natomiast prowadzenie działalności w poprzednim roku kalendarzowym przez minimum 60 dni. Co ważne, przedsiębiorca zainteresowany małym ZUS plus musi spełnić kryterium przychodowe. Mianowicie roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 120 tys. zł. Wówczas podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Od razu warto podkreślić, że w przypadku podatników rozliczających się według zasad ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy 19 proc.) chodzi tu o dochód bez żadnych odliczeń, ulg, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Innymi słowy: do dochodu należy jeszcze dołożyć składki społeczne ujęte w kosztach uzyskania.

Roczny przychód uzyskany w 2020 r. był niższy niż 120 000 zł, co oczywiście uprawnia do małego ZUS plus, o ile nie występują przesłanki negatywne (np. współpraca z byłym pracodawcą poprzez świadczenie tego samego rodzaju usług co w zatrudnieniu lub bycie wspólnikiem spółki jawnej, partnerskiej).

Warunkiem skorzystania z ulgi mały ZUS plus jest dokonanie przerejestrowania w ZUS. Należy więc złożyć formularz ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 00 z dniem 1 marca 2021 r. i następnie przekazać zgłoszenie do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA, również od 1 marca 2021 r., z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 00 (osoba niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy). Dokumenty te trzeba przesłać do ZUS w ciągu siedmiu dni, czyli najpóźniej do 8 marca br.