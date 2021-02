– Przykładowo osoba prowadząca firmę i będąca dłużnikiem ZUS (z tytułu nieopłaconych składek), która pobiera jednocześnie rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy , będzie miała ją pomniejszoną o kwotę zaległości wobec organu rentowego. Maksymalnie do połowy wysokości świadczenia – wyjaśnia dr Lasocki.

Chodzi o to, że projektowane regulacje zakładają, że prawo do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przedawni się, jeżeli zadłużenie wobec ZUS nie zostanie uregulowane w całości w ciągu sześciu miesięcy od dnia zajścia ryzyka lub od momentu złożenia wniosku o przyznanie zasiłku. Przedsiębiorca będzie miał pół roku na uregulowanie wszystkich niezapłaconych składek. Dopiero gdy to zrobi, otrzyma świadczenie.

– Dlatego właśnie przepisy dotyczące potrąceń nie będą stosowane do zasiłków. W tym wypadku ZUS będzie czekał, aż dłużnik ureguluje należności składkowe i dopiero stwierdzi prawo do zasiłku. Chyba, że zadłużenie powstanie już w czasie jego pobierania – wyjaśnia dr Tomasz Lasocki.

Mimo zastrzeżeń ekspert pozytywnie ocenia zaproponowane regulacje – i to zarówno z perspektywy osoby ubezpieczonej i organu rentowego, jak i ochrony interesu społecznego. –Potrącenie jest tańsze niż egzekucja, więc nie obciąży dodatkowo dłużnika. Gorzej jednak, gdy powstanie spór co do zasadności jakichś należności – zaznacza dr Lasocki.

Doktor Antoni Kolek z Pracodawców RP przyznaje, że szersze stosowanie potrąceń to duże ułatwienie dla ZUS, ale rodzi obawy o gwarancje prawa do świadczeń. – Odbije się to na sytuacji świadczeniobiorców, którzy są w trudniejszej sytuacji – uważa. Zastanawia się, czy czas epidemii, gdy wielu przedsiębiorców może znajdować się w trudnej sytuacji finansowej, jest dobry do wprowadzania tego typu zmian. – Powinniśmy myśleć raczej o szerszej ochronie takich osób – wskazuje.