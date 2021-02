Z brzmienia tego przepisu można wywnioskować, że ulga składkowa jest powiązana z ubezpieczonym, czyli osobą podlegającą ubezpieczeniom, a nie z podmiotem, w ramach którego osoba ta wykonuje działalność gospodarczą (np. umowy spółki). Skoro zaś ulga jest powiązana indywidualnie z poszczególnymi ubezpieczonymi, to również w sposób indywidualny należy oceniać okres jej trwania. W praktyce oznacza to, że rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej w listopadzie 2020 r. w ramach spółki cywilnej spowodowało, że dla tych osób (wspólników) okres 24 miesięcy rozpoczął bieg. Jednakże dla osób, które dopiero rozpoczną działalność gospodarczą (np. 1 marca br.) i przystąpią do tej spółki, ulgi składkowe należy liczyć od tej daty – bez względu na to, czy będzie to ulga na start, czy preferencyjne składki.