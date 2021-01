Jeśli jednak np. spółka z o.o. albo spółka cywilna nie zgłasza nikogo do żadnego rodzaju ubezpieczeń, to płatnikiem nie jest, a więc obowiązek zgłaszania umów o dzieło jej nie dotyczy. W opisywanej sytuacji spółka płatnikiem stanie się w trakcie obowiązywania dwóch umów o dzieło. Nie sprawi to jednak, że umowy trzeba będzie zgłosić. Zawarto je bowiem w czasie, gdy spółka nie była jeszcze płatnikiem. To, że stała się nim już po zawarciu, ale przed wykonaniem umów o dzieło, nic w tej kwestii nie zmienia. Wspomniany wyżej art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje bowiem zgłaszanie umów „zawartych”, a nie „wykonywanych”. Idąc analogicznym tokiem myślenia, ZUS uznał, że nie podlegają zgłoszeniu umowy zawarte przed wejściem w życie tego przepisu, a więc przed 1 stycznia 2020 r., nawet jeśli są realizowane w 2021 r.