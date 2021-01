Podatku dochodowego od zysków kapitałowych nie zapłaci uczestnik programu, który 25 proc. środków wypłaci jednorazowo (bądź w ratach), a pozostałą część w co najmniej 120-miesięcznych ratach. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT. Podobnie będzie, jeśli zwiększy liczbę rat (np. będzie wypłacał pieniądze nie przez 10, a przez 15 lat) albo gdy zdecyduje się całość wypłacać w co najmniej 120-miesięcznych ratach.