Zdarza się, że pracownik z powodu choroby nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Wówczas lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie, które nie tylko usprawiedliwia nieobecność w pracy, lecz także stanowi podstawę do wypłaty świadczeń chorobowych. Choć dokument ten trafia bezpośrednio do ZUS-u i pracodawcy, wiele osób zastanawia się, jakie informacje są w nim faktycznie ujawniane oraz co oznaczają znajdujące się na nim kody literowe i cyfrowe.

Jakie informacje są widoczne na zwolnieniu lekarskim?

Choć zwolnienie lekarskie zawiera różne istotne dane, takie jak informacje o płatniku składek, dane pacjenta, okres obowiązywania L4 czy wskazania dotyczące aktywności chorego, to nie podaje ono konkretnej diagnozy. Na dokumencie widnieje jedynie kod literowy dotyczący szczególnych okoliczności choroby, które mogą wpływać na długość okresu zasiłkowego lub wysokość świadczeń.

Co oznaczają poszczególne kody?

Kody literowe mają konkretne znaczenie: A oznacza ponowną niezdolność do pracy w związku z tą samą chorobą w okresie krótszym niż 60 dni, B dotyczy niezdolności do pracy w czasie ciąży i uprawnia do pełnego (100%) świadczenia, C wiąże się z niezdolnością wynikającą z nadużycia alkoholu i powoduje brak wypłaty świadczeń przez pierwsze 5 dni, D stosuje się przy gruźlicy i umożliwia wydłużenie zasiłku do 270 dni, natomiast E odnosi się do chorób zakaźnych lub takich, których objawy pojawiają się dopiero po dłuższym czasie.

Kiedy zasiłek chorobowy można pobierać dłużej niż 182 dni?

Standardowy okres, przez jaki można pobierać zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni. Wyjątki dotyczą ciąży oraz gruźlicy — w tych sytuacjach czas ten wydłuża się do 270 dni. Z kolei po ustaniu ubezpieczenia chorobowego świadczenie przysługuje maksymalnie przez 91 dni, z pewnymi wyjątkami, m.in. przy zabiegach związanych z dawstwem tkanek lub narządów.

Czy niewpisywanie kodu na zwolnieniu lekarskim jest możliwe?

W szczególnych przypadkach pacjent może złożyć wniosek o to, aby lekarz nie wpisywał kodu literowego. Dotyczy to zwłaszcza zwolnień oznaczonych literami B i D, czyli zwolnień ciążowych oraz tych związanych z gruźlicą. Warto jednak mieć świadomość, że brak kodu może wiązać się z mniej korzystnymi warunkami finansowymi.

Brak kodu może wiązać się ze stratą finansową – jak dużą?

Jeśli lekarz zostawi puste pole z kodem, w przypadku kobiet w ciąży i chorych na gruźlicę będzie to dla nich rozwiązanie niekorzystne finansowo. Ubezpieczonej kobiecie, która jest w ciąży, przysługuje jedynie 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Dopiero kiedy dostarczy odpowiednie zaświadczenie wskazujące na ciążę lub dopiero po porodzie nastąpi wyrównanie podstawy wymiaru zasiłku do 100 proc. Zaś pacjent chory na gruźlicę w przypadku braku podania kodu otrzyma zasiłek chorobowy tylko na okres 182 dni, a nie na 270 dni (do którego prawo mają osoby chorujące na gruźlicę).

Nie tylko litery, ale też cyfry w kodzie: Co oznaczają?

Dla pracownika kluczowe są również kody dotyczące zaleceń lekarskich — oznaczenie „2” sygnalizuje, że chory może opuszczać miejsce zamieszkania i np. chodzić na spacery. Dokładne instrukcje co do dopuszczalnych aktywności określa lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę stan pacjenta. Najważniejsze, aby aktywności nie wpływały negatywnie na proces leczenia.

Oznaczenie „1” jest równoznaczne z bardziej rygorystycznym zwolnieniem. Chory musi leżeć i nie może wychodzić z domu przez cały okres zwolnienia.

Kody na zwolnieniach lekarskich [PODSUMOWANIE]

Zwolnienie lekarskie nie ujawnia pracodawcy rodzaju choroby — zawiera jedynie informacje niezbędne do rozliczeń i kontrolowania prawidłowości zwolnienia. Jedynym elementem wskazującym na szczególną sytuację zdrowotną jest kod literowy, który wpływa na długość okresu zasiłkowego lub wysokość przysługujących świadczeń (A, B, C, D, E). Pacjent ma możliwość złożenia wniosku o niewpisywanie niektórych kodów, choć może to odbić się na wysokości świadczeń.