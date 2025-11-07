273 zł miesięcznie, a 3276 zł rocznie dożywotniego świadczenia. Wypłata do 15 listopada. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten dodatek do emerytury?

Od marca 2025 roku emeryci-ratownicy otrzymują co miesiąc dodatkowe 273 zł. To oznacza roczne świadczenie w wysokości 3276 zł. Dodatek ratowniczy jest wypłacany dożywotnio.

Świadczenie ratownicze jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które zawodowo pełniły służbę w ratownictwie górskim lub ochotniczej straży pożarnej. Warunkiem otrzymania dodatku do emerytury jest posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia na tych stanowiskach. Aby otrzymać świadczenie finansowe, wymagane jest udokumentowanie co najmniej 25 lat pracy dla mężczyzn oraz 20 lat dla kobiet, wraz z potwierdzonym udziałem w akcjach ratowniczych. O świadczenie mężczyźni mogą wnioskować po osiągnięciu 65. roku życia, zaś kobiety po ukończeniu 60 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie ratownicze?

Aby potwierdzić udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku, konieczne jest przedłożenie oświadczenia podpisanego przez co najmniej trzy osoby. Jedna z tych osób musi wykazać się doświadczeniem zawodowym lub pełnieniem funkcji publicznych, które pokrywa się w czasie z okresem, w którym wnioskodawca uczestniczył w działaniach ratowniczych.

Ile wynosi świadczenie ratownicze?

Od początku marca 2025 roku strażacy ratownicy OSP otrzymują miesięczne świadczenie ratownicze w wysokości 273 złotych, co daje kwotę 3276 zł rocznie. Wysokość świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP jest regulowana przepisami ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Kwota ta ulega corocznej aktualizacji, zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent ustalanym na podstawie odrębnych przepisów.

Celem waloryzacji jest utrzymanie stałej siły nabywczej świadczenia poprzez dostosowanie jego wysokości do zmian sytuacji ekonomicznej, w szczególności do inflacji. Dzięki temu strażacy ratownicy OSP otrzymują wsparcie finansowe, którego wartość realna nie ulega zmniejszeniu.

Wniosek o świadczenie ratownicze

Wniosek o przyznanie tego specjalnego dodatku do emerytury należy złożyć w komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca zamieszkania emeryta. Wypłatą świadczenia ratowniczego zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Środki powinny być przelewane na konto beneficjenta do 15. dnia każdego miesiąca, co oznacza, że kolejna wypłata nastąpi do 15 listopada. Świadczenie to ma charakter dożywotni i jest niezależne od wysokości podstawowej emerytury.

Czy świadczenie ratownicze jest opodatkowane?

Tak, obecnie strażacy muszą płacić podatek od otrzymywanego dodatku ratowniczego.

Jak rozliczyć świadczenie ratownicze w PIT-37?

Rozliczenie świadczenia ratowniczego, które jest wypłacane strażakom ratownikom OSP, opiera się na zasadzie, że ten rodzaj przychodu podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach (według skali podatkowej).