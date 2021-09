"Jak sobie pomyślimy o tym, że globalnie sektor ochrony zdrowia emituje 4,5 proc. dwutlenku węgla, to możemy się zastanawiać, czy to dużo czy mało? Ale jeśli powiem, że przemysł stoczniowy i lotniczy emitują tego dwutlenku mniej, to chyba zaczynamy się zastanawiać, że coś jest nie do końca w porządku, jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia" - powiedział w studiu "Dziennika Gazety Prawnej" Michał Grzybowski, prezes zarządu Philips Polska.